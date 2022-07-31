محمد الشرقي يتفقد "أدنوك البرية" بالفجيرة ويطلع على أحوال المصب

المصدر: وام

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تفقد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أدنوك البرية - مصبّ الفجيرة للاطلاع على سير العمل في تصريف المياه المتجمعة في المنشأة بفعل الأحوال الجوية التي تعرضت لها المنطقة.

والتقى سمو ولي عهد الفجيرة، سعادة سالم المطوع مدير المصبّ – الفجيرة – عمليات محطة الضخ المتوسطة، وعدد من المسؤولين،حيث اطلع سموه خلال الجولة على الأعمال الجارية في تنظيف وتصريف المصب ومرافق المنشأة من آثار الأمطار الغزيرة.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بمتابعة العمل في المنشأة وتوفير كافة أشكال الدعم والإمكانيات لتسهيل متطلبات المهام وإنجازها لإعادة العمل بشكل كلي في المنشأة.

رافق سموه في الجولة التفقدية سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة الكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة.

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