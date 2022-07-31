مكتوم بن محمد: بلدية دبي تمثل العصب الاجتماعي والعقاري للإمارة

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن بلدية دبي تمثل العصب الاجتماعي والعقاري والخدمي لإمارة دبي، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة الشاملة للبلدية ستحقق استدامة مالية وجودة خدمات لتكون مؤسسة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة.

وقال سموه، "اعتمد أخي الشيخ حمدان بن محمد اليوم إعادة الهيكلة الشاملة لبلدية دبي حسب رؤية وتوجيهات الوالد الشيخ محمد بن راشد حفظه الله.. بلدية دبي تقدم 60٪ من خدمات المدينة، وتمثل العصب الاجتماعي والعقاري والخدمي لدبي، والتغييرات الحالية جزء من رحلة تطوير المدينة".

وأضاف سموه، "بلدية دبي تم تكليفها بمهام جديدة واستراتيجية، وتم إعادة هيكلتها لتحقق استدامة مالية وجودة خدمات ولتكون مؤسسة نموذجية تسهم في بناء مستقبل دبي بطريقة متجددة".

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