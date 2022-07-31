حمدان بن محمد يعتمد الهيكل الجديد لبلدية دبي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في اجتماع مجلس دبي الأخير بإعادة هيكلة بلدية بشكل شامل، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، الهيكل الجديد لبلدية دبي بإنشاء 4 مؤسسات جديدة، وفصل الرقابة وتعزيز الحوكمة، وتحويل 8 أنشطة رئيسية لتكون بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق فرص اقتصادية بقيمة 10 مليار درهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد، "الهيكل الجديد للبلدية يضم مؤسسة للبيئة، ومؤسسة لإدارة المرافق، ومؤسسة لترخيص المباني، ومؤسسة لإدارة النفايات … الهدف بناء شراكات، وتحقيق استدامة مالية، وتطوير خدمات تحقق جودة حياة غير مسبوقة .. بلدية دبي أم المؤسسات وتطويرها هو مرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في مسيرة دبي".

وأضاف سموه، "المؤسسات الجديدة أمامها مهام كبيرة، وننتظر خططهم خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الرؤية التي اعتمدها محمد بن راشد، والمدراء التنفيذيين الجدد محل ثقة في قيادة التحول.. وسنكون معهم وندعمهم لتحقيق الاهداف التي تم تكليفهم بها".

وتابع سموه، "الكوادر الحالية لبلدية دبي محل تقديرنا ومحل شكرنا ومحل ثقتنا، ونعتمد عليهم ليساهموا في التغيير ضمن المؤسسات الجديدة، ونتوقع تحولات كبيرة في تنظيم البناء،وفي إدارة الشأن البيئي وفي خدمات الحدائق والأحياء للمواطنين.والقادم دائما أجمل كما يؤكد محمد بن راشد آل مكتوم قائد مسيرة التطوير".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز