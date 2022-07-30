شرطة الفجيرة تدعو المتضررين إلى استخراج شهادة "تلف المركبة بفعل الأمطار"

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

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دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، كافة المواطنين والمقيمين، الذين تعرضت مركباتهم إلى أضرار وخسائر مادية بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة خلال الأيام القليلة الماضية، للتقدم بطالبات الحصول على شهادة "بشأن تضرر وتلف المركبة بفعل الأمطار" وذلك عبر الدخول إلى تطبيق وزارة الداخلية للأجهزة الذكية، والحصول على شهادة.

وحددت الشرطةعبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" 4 خطوات للحصول على الشهادة، تبدأ بدخول المتعامل إلى تطبيق وزارة الداخلية "MOI UAE"، ثم اختيار خدمة "مركز الشرطة في هاتفك"، ثم إرفاق صور المركبة تتضمن لوحة الأرقام، ثم إرفاق صورة عن ملكية المركبة المتضررة.

الزام

ومن جنبها أكدت المحامية عبير الدهماني، بأن شركات التأمين في الدولة ملزمة بالتعويضات عن الخسائر المادية التي تخلفها الأمطار الغزيرة على المركبات المؤمن عليها.

واستشهدت بواقعة أصدرت فيها محكمة أبوظبي حكماً، بإلزام إحدى شركات التأمين، بأن تؤدي إلى مالك سيارة (رنج روفر حديثة) تضررت سيارته بعد إن جرفتها مياه الأمطار خلال السنوات الماضية، مبلغ وقدره 564 ألف و775 درهم قيمة للمركبة المتضررة كونها قد لحقت بها خسارة كلية مع تمليك الشركة الحطام.

وأضافت : بعد مراجعة مالك السيارة شركة التامين، قامت الشركة بمراسلة الوكالة وذلك لتقيم الأضرار التي لحقت بمركبته فما كان من الوكالة إلا أن قدرت التلفيات بالمركبة وإعادة تصليحها بمبلغ ( 736,555 درهم ) وهو ما يجاوز القيمة الإجمالية للمركبة وقت شرائها وبذلك تعتبر السيارة في حكم الخسارة الكلية لتجاوز قيمة الإصلاح ما يزيد عن 50% من القيمة الفعلية للمركبة.

وبمراجعة شركة التأمين للقيام بإلتزاماتها التي تفرضها عليها وثيقة التأمين، ردت الشركة بالامتناع عن سداد قيمة السيارة بحجة أنها لا تغطي الأضرار التي لحقت بالمركبة بزعم أن الدولة كانت تتعرض لهطول إمطار غزيرة تسببت في السيول، الإ أن المحكمة الزمتها بالسداد وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

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