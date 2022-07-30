«عجمان للتنمية الاجتماعية» تختتم فعاليات «انعش صيفك»

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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اختتمت صباح اليوم فعاليات الملتقى الصيفي الخامس، الذي نظمته جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية تحت شعار «انعش صيفك» للطلبة من سن 6 إلى 11 سنة والطالبات من سن 6 إلى 12 سنة، وذلك بمقر الجمعية في منطقة مشيرف بعجمان، واشتمل الملتقى على برامج وأنشطة ثقافية واجتماعية تهدف إلى استثمار أوقات الفراغ عند الطلبة خلال العطلة الصيفية وتنمية المهارات وصقلها.

وألقت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية كلمة في مستهل الحفل الختامي، أكدت فيها حرص واهتمام الجمعية سنوياً على تنظيم الملتقى الصيفي، والذي يتضمن العديد من البرامج الترفيهية والورش العلمية والثقافية والابتكار وتنظيم رحلات ميدانية للمعالم الحضرية في الدولة واطلاع الطلاب والطالبات على الإنجازات الحضرية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة للدولة.

كما تضمنت برامج الملتقى الصيفي أنشطة رياضية بالتعاون مع مراكز تدريبية متخصصة، لافتة إلى أن الهدف من الملتقى المساهمة والمشاركة المجتمعية واستثمار أوقات الطلبة خلال العطلة الصيفية وإيجاد متنفس لجميع أفراد الأسرة للمشاركة في حضور الأنشطة مع أولادهم، والتركيز على اكتشاف المواهب وتعزيز المهارات وتنميتها ودعم خبراتهم عبر البرامج العلمية.

عمل تطوعي



وأشارت إلى أن الملتقى ساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي وغرسه في نفوس الأبناء وتشجيعهم على العمل في خدمة المجتمع منذ الصغر، موضحة أن الملتقى شهد تنظيم 4 ورش تدريبية متنوعة وبرامج علمية عن الابتكار والاستدامة وريادة المشاريع الصغيرة.

وأشادت المطروشي بتفاعل الطلبة المشاركين في فعاليات الملتقى وحرص ومتابعة أولياء الأمور لمتابعة الأنشطة خلال فترة الملتقى، وتم خلال الحفل تقديم فقرات فنية وأناشيد وطنية بمشاركة الطلاب والطالبات، إضافة إلى تكريم المشاركين في إنجاح فعاليات الملتقى.

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