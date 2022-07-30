المصدر: البيان

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يستكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير سلسلة حلقات "التقويم الهجري" ضمن حلة جديدة، ومحتوى ديني وثقافي، يثري من خلاله المشاهد بمعلومات متنوعة عن التقويم الهجري، وبأسلوب وطابع مميز وشرح جاذب مبسط، يُفصل من خلاله أهمية التقويم وارتباطه بـ"الدّين والعبادات، وفي الحضارة والثقافة، والموروث والهوية الإسلامية".

من خلال حلقاته يُوضح: ما هو التقويم الهجري، وما هو التوقيتان الزوالي والغروبي، ومراحل ومنازل القمر المرتبطة بالأشهر الشهرية وعلاقتها بالمد والجزر، والأشهر الهجرية وفضائلها والأحداث والوقائع التي ارتبطت بها، بالإضافة إلى معلومات الدرور والطوالع وأهم ملامحها، والأشعار الإماراتية التي تغنت بها، وأهمية "نجم سهيل" في حسابات الدرور، وغيرها الكثير.

الحلقة الأولى من سلسلة حلقات "التقويم الهجري"



يستكمل مركز جامع الشيخ زايد الكبير سلسلة حلقات "التقويم الهجري" ضمن حلة جديدة، ومحتوى ديني وثقافي، يثري من خلاله المشاهد بمعلومات متنوعة عن التقويم الهجري، وبأسلوب وطابع مميز وشرح جاذب مبسط pic.twitter.com/hjHqgfa4S7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 30, 2022

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