عودة حركة السير إلى طبيعتها على طرق الشارقة

المصدر: الشارقة: البيان

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أكد العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن الطرق الخارجية التي تربط مدينة الشارقة بمدن المنطقة الشرقية، قد أعيد افتتاحها أمام حركة السير بنسبة 100 %، التي تشمل طريق الشارقة إلى كلباء، وطريق الشارقة إلى خورفكان، إلى جانب الشوارع الداخلية في خورفكان.

كما عادت الحركة المرورية إلى طبيعتها في منطقتي شيص والنحوة.



وفي الوقت الذي تم فيه إعادة افتتاح العديد من الشوارع الداخلية في مدينة كلباء، تواصل فرق العمل المختصة جهودها لافتتاح الشوارع المتبقية أمام حركة السير بأسرع وقت ممكن في المدينة.



وأشار إلى أن الفرق المختصة أزالت كافة العوائق التي خلفتها الأمطار أخيراً وشهدتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي، مشيداً بجهود شركاء شرطة الشارقة الاستراتيجيين الذين عملوا على مدار الساعة، وبتعاون أفراد المجتمع الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع فرق العمل، لتجاوز هذه الأزمة والتعافي منها.

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