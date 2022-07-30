الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:54 الثاني عند الساعة 02:33 والجزر الأول عند الساعة 09:11 الجزر الثاني عند الساعة 20:28.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 المد الثاني عند الساعة 23:14 والجزر الاول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 65 30

دبي 42 32 70 35

الشارقة 42 29 70 35

عجمان 41 31 75 35

أم القيوين 41 29 65 40

رأس الخيمة 38 30 70 35

الفجيرة 34 29 85 55

العين 43 30 65 25

ليوا 44 29 70 20

الرويس 44 31 70 20

السلع 45 32 75 25

دلما 39 34 70 35

طنب الكبرى 37 32 80 45

طنب الصغرى 37 32 80 45

أبو موسى 37 32 80 45 .

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