هيئة مكتب البرلمان العربي للطفل تبحث خططها القادمة

المصدر: الشارقة - البيان

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بحثت هيئة البرلمان العربي للطفل ولجنتا حقوق الطفل والأنشطة خلال اجتماعاتها بمقر البرلمان بمدينة الشارقة.. آليات عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة وأدوارها لحين انتهاء الدورة الثانية وتشكيل أعضاء جدد للبرلمان في فبراير 2023 من أطفال الوطن العربي.

وتناولت الاجتماعات التي حضرها أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان والمعنيون من البرلمان أعمال هيئة البرلمان ولجنتا البرلمان، كما استعرضت خطط البرلمان المقبلة لاسيما الدورة الثانية من أعماله التي تطوي صفحات مضيئة بعد نجاح كبير في أدائه البرلماني متخطياً تداعيات الجائحة ليكون البرلمان متواصلاً في جلساته الثلاث السابقة وفي أعمال لجانه ومشاركاته العربية وصولاً إلى حضوره لعقد جلسته الرابعة والختامية على أرض إمارة الشارقة التي استضافت البرلمان ودعمت تأسيسه تحت مظلة جامعة الدول العربية.

تقدير

ووجهت هيئة المكتب واللجنتان الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه السخي للبرلمان العربي للطفل وترسيخ دوره العربي كما وجهوا الشكر إلى أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية على متابعته ورعايته المستمرة للبرلمان وتمكينه من ممارسة أدواره.

وتم التأكيد على دور الأطفال والرهان على مستقبلهم من خلال طرحهم ومناقشتهم لكافة الموضوعات التي تخص أطفال الوطن العربي تحت قبة البرلمان ومتابعة مختلف موضوعاتهم والتي يحملها أعضاء وعضوات البرلمان من خلال مناقشات جادة والخروج بتوصيات قيمة.

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