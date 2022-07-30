تعاون بين «إسعاد» شرطة دبي وكلية «هولت» العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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وقع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون مع كلية «هولت» العالمية تقدم بموجبها الكلية لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى خصماً حصرياً بنسبة 20 و25% للطلاب الجدد والمستمرين في الكلية وذلك على جميع برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا المعتمدة لديها في فروعها بدبي والولايات المتحدة الأمريكية في كل من «بوسطن» و«سان فرانسيسكو»، بالإضافة إلى العاصمة البريطانية لندن وذلك ابتداء من العام الدراسي 2022 / 2023.

وقع المذكرة في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود منى محمد العامري المديرة العامة لمركز بطاقة إسعاد فيما وقعها عن طرف كلية «هولت» الدكتورة سيلينا نيري المدير التنفيذي للكلية بحضور أيدول أولايتوي المدير الإقليمي للكلية وزكريا سيف رئيس قطاع التعليم في مركز بطاقة إسعاد.

وتنص المذكرة على أن تقدم كلية «هولت» الخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد بينما يتولى مركز بطاقة إسعاد الإعلان والترويج للعرض عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به وعبر منصات إسعاد الإعلانية والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الكلية عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة «إسعاد».

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