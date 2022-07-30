بحث التعاون المشترك بين «دبي للإعلام» ومجموعة الظفرة

المصدر: دبي - وام

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بحث راشد أميري نائب المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام خلال استقباله وفد مجموعة الظفرة الإعلامية برئاسة آمنة الظاهري مدير عام مجموعة الظفرة، يرافقها هاشم الداوود مدير قناة الظفرة، وعمر طهبوب رئيس تحرير موقع 7e.NEWS الإخباري، أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة ممثلة بقنواتها الفضائية وقناة الظفرة خصوصاً في ما يتعلق بتغطية الأحداث الكبرى والنقل المباشر بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة بضرورة التعاون بين وسائل الإعلام وبما يعكس نهضة دولة الإمارات ونقل صورة لإنجازات الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما بحث اللقاء التعاون في مجال الإنتاج التلفزيوني على مستوى المسلسلات أو البرامج بما يعود بالنفع على الطرفين ورفع مستوى الإنتاج وخدمة المحتوى التلفزيوني عبر إنتاج راقٍ يخاطب المشاهد العربي بشكل لائق وفني.

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