برنامج كشفي بمدرسة الخران في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تحت مظلة جمعية كشافة الإمارات، نظمت مفوضية كشافة رأس الخيمة البرنامج الكشفي المشترك بين مؤسسة الإمارات للتعليم ومفوضية كشافة رأس الخيمة المهرجان الكشفي الوثائقي والتكنولوجي للزهرات والمرشدات بمدرسة الخران الحلقة الأولى بحضور مهرة صراي عضو مجلس إدارة المفوضية، وتضمن المهرجان محاضرة عن الحساب الذهني وكيفية استخدام الأجهزة التكنولوجية، وكذلك محاضرة من الشرطة المجتمعية عن الاستخدام الأمثل لتوفير الطاقة الكهربائية والأمن والسلامة ومحاضرة كشفية وقائية وبعض الألعاب الشعبية وتمرينات الإيروبك للزهرات والمرشدات بمشاركة مدربات متخصصات.

ويأتي المهرجان تحت شعار الكشفية.. تكنولوجيا وابتكار في إطار تفعيل الجانب المجتمعي لزهرات ومرشدات الكشافة واستغلال الإجازة الصيفية بما هو مفيد ويشغل فراغهم في هذا الوقت.

وقد لاقى المهرجان استحسان المشاركات وأسهمت في توطيد العلاقات بينهم مما أدى لتحقيق الأهداف الموضوعة لمثل هذه الفعاليات.

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