«مرافق» الذكية بـ«كهرباء دبي» تسرّع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة في البنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

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أسهمت خاصية «مرافق» الذكية من هيئة كهرباء ومياه دبي في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات «البنية التحتية» وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة.

وحتى نهاية يونيو 2022 تم اعتماد حوالي 15000 شهادة عدم ممانعة للمعلومات من خلال هذه الخاصية الذكية التي توفر أيضاً بيانات مباشرة صالحة لمدة 6 أشهر عن مواقع مشاريع المقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة على شبكة البنية التحتية التابعة للهيئة.

وتعتمد الخاصية المتطورة على نظم المعلومات الجغرافية لتوفير رابط إلكتروني ذكي بدلاً من ملفات «PDF» و«DGN» التقليدية مما يضمن المحافظة على كافة البيانات والحيلولة دون خسارتها عند تحويل الملفات من صيغة «ESRI GIS» إلى «CAD».

وتتيح الخاصية ميزة عرض خرائط وبيانات خدمات الهيئة ومعلومات واضحة ودقيقة وآمنة للمعنيين عن مشاريع البنية التحتية في إمارة دبي.

بنية تحتية متطورة



ولفت معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى أن الهيئة تعمل في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يسهم في جعل دبي أسعد وأذكى مدينة في العالم، ويلبي الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه ومواكبة خطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة من خلال عمليات تخطيط تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل.

وأكد معاليه حرص الهيئة على تسهيل أعمال جميع المعنيين وتوفير كل المستلزمات والإرشادات التي تتيح لهم العمل ضمن أفضل الشروط وبأقل جهد ووقت ممكن مما يضمن إثراء تجربتهم وتحقيق سعادتهم وتحقيق مصلحة جميع الأطراف.

وقال معاليه: «ندعم خطط دبي الهادفة إلى توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية بما لها من تأثيرات على قطاعي الطاقة والمياه وتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل وفي إطار رؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة تسهم الهيئة في الانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل عبر إعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم انسجاماً مع مبادرة «دبي 10X» التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل. وتفخر الهيئة بريادتها في إطلاق برامج غير مسبوقة واعتماد الابتكار ركيزة أساسية في استراتيجياتها وأعمالها».

يذكر أن خاصية «مرافق» الذكية أسهمت بفوز الهيئة بالجائزة الذهبية ضمن جوائز «قمة الأفكار الأمريكية 2021» التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية، وذلك عن فئة أفضل فكرة للفريق.

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