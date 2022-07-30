رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس جمهورية فانواتو بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكينيكي فوروبارافو، رئيس جمهورية فانواتو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس نيكينيكي فوروبارافو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله "، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي بوب لوجمان رئيس وزراء جمهورية فانواتو.

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