«الأيدي الوفية» تفتح الطرق المغلقة 80 % من المتضررين بالسيول يعودون إلى بيوتهم

المصدر: متابعة - قسم المحليات

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تسابق شباب الوطن لمساعدة الجهات المختصة في إزالة آثار الحالة الجوية، التي سيطرت على المناطق الشرقية، حيث قدم «عيال زايد» مثالاً حياً في البذل والتضحية في سبيل عودة الحياة لطبيعتها.

وأعلن مكتب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إطلاق مبادرة وطنية مجتمعية تحت عنوان «معكم يداً بيد»، بهدف المساهمة مع الجهات المعنية في إمارة الفجيرة في إزالة الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية، التي شهدتها الإمارة في الآونة الأخيرة.

وفي بيان لوزارة الداخلية أوضحت أن العمل والجهود متواصلة بين جميع الجهات المعنية للعودة التدريجية إلى التعافي من آثار وتداعيات الأمطار والرياح، وتقلبات الطقس الأخيرة.

وكشف البيان عن عودة 80% من المتضررين إلى بيوتهم بعد تأمينها من قبل الجهات المختصة، كما تم فتح جميع الطرق المغلقة، فيما أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن إطلاقها مركزاً للتواصل مع مئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، للاطمئنان عليهم وتأمين احتياجاتهم العاجلة.

بدورها، وضعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 130 مركبة وآلية تحت أهبة الاستعداد للمشاركة في عمليات الدعم والمساندة لمؤسسات الدولة المشاركة، ضمن عملية «الأيدي الوفية» بإمارة الفجيرة، وتوزيعها في مختلف المواقع والمناطق المتضررة من الأمطار والسيول، وذلك لضمان دعم وتلبية جميع البلاغات.

التقاء مداري

وفي إطار آخر، قال مصدر مسؤول في المركز الوطني للأرصاد لـ«البيان»: إن حالة عدم الاستقرار التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي، نشأت بسبب حركة خط الالتقاء المداري ITCZ باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، عمل على تدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة.

وكذلك تحرك تشكيلات كبيرة مختلفة من السحب، تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد، وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر شرقاً، وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار.

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