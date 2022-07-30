«الداخلية»: جهود متواصلة لاستعادة الحياة الطبيعية في المناطق الشرقية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحفياً قدمه العميد الركن علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بالوزارة، مجملاً عن التطورات والتحديثات المتعلقة بعمليات الإنقاذ والمساعدة في المناطق المتضررة من الأحوال الجوية غير الاعتيادية، التي مر بها عدد من مناطق الدولة لاسيما في الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة.

وأكد البيان أن العمل والجهود متواصلة بين جميع الجهات المعنية للعودة التدريجية إلى التعافي من آثار وتداعيات الأمطار والرياح وتقلبات الطقس الأخيرة، وما نتج عنه من أضرار وخروج عدد من القاطنين إلى مراكز الإيواء التي قدمتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما أشار البيان إلى أسف الوزارة بوفاة 7 أشخاص من جنسيات آسيوية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي المتوفين.

دعم

وأكد البيان استمرار الجهود وتضافر جميع الجهات بروح الفريق الواحد للعودة التدريجية واستعادة الحياة الطبيعية، وفتح الطرق المغلقة، مع بذل جهود خاصة لتأمين عودة المتضررين إلى منازلهم بعد تأمينها، وقد بذلت الجهات المختصة من الشرطة المجتمعية جهوداً حثيثة في تقديم الدعم النفسي للمتضررين.

وأوضح بأن الوحدات الميدانية في تلك المناطق لا تزال تقوم بكافة المهام الموكلة إليها على أكمل وجه ومنها القيام بعمليات الإخلاء في تلك المناطق، فضلاً عن إيواء بعض الأفراد الذين تعرضت منازلهم لإضرار من جراء السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة، مشيداً في الوقت نفسه بتضافر جهود جميع الجهات والوحدات الأمنية والمدنية في الإمارات المتضررة وسرعة استجابتها للتحديات التي فرضتها الحالة الجوية.

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