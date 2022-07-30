«الأرصاد»: طقس اليوم صحو إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار قد تصل سرعتها إلى 40 كم /‏‏ س، البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وقال مصدر مسؤول في المركز الوطني للأرصاد لـ«البيان» إن حالة عدم الاستقرار التي بدأت منذ الثلاثاء الماضي، نشأت بسبب حركة خط الالتقاء المداري ITCZ باتجاه الشمال مع امتداد منخفض جوي علوي وسطحي ممتد من الشرق، عمل على تدفق كتلة هوائية رطبة من الشرق باتجاه الدولة، وكذلك تحرك تشكيلات كبيرة مختلفة من السحب تخللها سحب ركامية ممطرة مصحوبة بالبرق والرعد.

وأشار إلى أن خط الالتقاء المداري يمتد حول الكرة الأرضية افتراضياً ويتذبذب خلال فصلي الصيف والشتاء، ففي الصيف يمتد على منطقة الجزيرة العربية والدولة بنسب معينة، لكنه امتد هذا العام بصورة أكبر إلى الشمال وهي أقوى حالة منذ فترة طويلة وأسهم في تطور الحالة الجوية وجود منخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض سطحي تقدم من شمال الهند مروراً بباكستان وإيران مصحوباً بكميات كبيرة من السحب الركامية قادمة من الشرق باتجاه الدولة مع بداية يوم 25 و26 يوليو الجاري ونتج عن ذلك سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة.

وأفاد المصدر بأن المنخفض الجوي تعمق في مساء يوم 26 يوليو مع وجود كتلة هوائية رطبة قادمة من بحر عمان أدت إلى زيادة وتطور السحب الركامية خاصة في المنطقة الشرقية من البلاد نتيجة للجبال المرتفعة، لتؤدي إلى سقوط كميات غير مسبوقة من الأمطار خاصة على المناطق الشرقية.

وبين أن الحالة استمرت بهذا الزخم خلال فجر أول من أمس، ولكن مع تحرك المنخفض الجوي في اتجاه الغرب إلى جنوب قطر التي تشهد حالياً سقوط أمطار غزيرة وبدأت الأمطار تقل تدريجياً في الدولة مع تلاشي السحب الركامية، في الوقت الذي تكونت فيه بعض السحب في ساعات الصباح والظهر على خورفكان وامتدت إلى جبل علي.

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