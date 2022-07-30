«تنمية المجتمع» تؤمن احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة تنمية المجتمع، في تدوينات نشرتها عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن الجهود مستمرة مع كافة الجهات والمؤسسات والطواقم العاملة في الميدان لخدمة السكان في المناطق المتضررة لإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة.

وأطلقت الوزارة مركزاً للتواصل مع مئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم للاطمئنان عليهم وتأمين احتياجاتهم العاجلة.

ويعمل 30 متطوعاً في مركز التواصل مع كبار المواطنين في المناطق المتضررة، وتم إجراء 1300 مكالمة عاجلة، وحصر الاحتياجات الملحة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرها للأسر المتضررة. وحتى ظهر أمس تم التنسيق مع 27 منشأة فندقية واستضافة 392 شخصاً من إمارتي الشارقة ورأس الخيمة.

وأكدت الوزارة أنه تم توفير 163 وحدة فندقية في الشارقة و535 في عجمان و176 في أم القيوين و51 برأس الخيمة، وذلك لاستضافة المتضررين. وتؤدي فرق عمل وزارة تنمية المجتمع والمتطوعون مهام جليلة على مدار الساعة بمتابعة الأسر من لحظة خروجهم من المنطقة المتضررة، حتى وصولهم للمنشآت الفندقية، وتوفير الغذاء والدواء والملابس لجميع المقيمين في الفنادق بالتعاون مع الجهات المعنية. ووفرت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مؤسسة الإمارات 145 من المتطوعين المسجلين المدربين والمؤهلين في «المنصة الوطنية للتطوع» لتنظيم عملية نقل وخدمة الأسر المتضررة، وإسناد الجهود الوطنية لتأكيد استقرار وطمأنينة أفراد هذه الأسر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز