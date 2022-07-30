مكتوم بن محمد: نحتفي في هذه الذكرى بولادة حضارة قامت على أسمى المعاني والقيم

المصدر: (دبي ــ البيان)

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قيادة وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد. وأشار سموه إلى أننا نحتفي من خلال هذه الذكرى بولادة حضارة قامت على أسمى المعاني والقيم وزهت بنشر التسامح والإخاء والسلام.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نبارك لقيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية حلول العام الهجري الجديد، جعله الله عاماً عامراً بالبركة والخير. نحتفي من خلال هذه الذكرى بولادة حضارة قامت على أسمى المعاني والقيم، والتي زهت بنشر التسامح والإخاء والسلام كما أوصى بذلك نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام».

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