محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نستلهم معاني الهجرة النبوية لخير البلاد والعباد

المصدر: دبي- البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة، بمناسبة العام الهجري الجديد، وأكد سموهما أننا نستلهم معاني الهجرة النبوية لأجل عالم يسوده الخير للبلاد والعباد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أننا نستلهم معاني الهجرة النبوية لأجل عالم يسوده الخير والتعاون والمحبة، وهنأ سموه شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد، داعياً الله تعالى أن يجعله عام سلام وتنمية واستقرار في بلادنا والعالم أجمع.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب الإسلامية كافة بمناسبة العام الهجري الجديد.. داعياً الله تعالى أن يجعله عام سلام وتنمية واستقرار في بلادنا والعالم أجمع.. قيم الهجرة النبوية المباركة نحتاج دائماً إلى تدبرها واستلهام معانيها لأجل عالم يسوده الخير والتعاون والمحبة».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعب الإمارات وجميع بلاد المسلمين والعالم، وتمنى أن يرفلوا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لكل خير للبلاد والعباد.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «عام هجري جديد يهل علينا 1444 هجرية.. اللهم أهله علينا وعلى شعبنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين والعالم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لكل خير للبلاد والعباد.. كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأنتم في خير».

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1444 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1444 إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

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