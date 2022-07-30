221 طالباً استفادوا من «صيفنا ممتع» لـ«إسلامية دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتمت فعاليات برنامج «صيفنا ممتع ومفيد» لعام 2022، والذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مقر إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بفرعيها في مركزي أم الشيف الثقافي الإسلامي ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، حيث استفاد من البرنامج 221 طالباً وطالبة.

وحضر حفل الختام أحمد درويش المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، وأحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بالإنابة، وعدد من مسؤولي الجهات المنظمة والمشاركة في الحدث.

وقام أحمد المهيري خلال حفل تكريم المشاركين بتكريم هناء الفلاسي مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بالإنابة، وموزة المنصوري مدير مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، وشيخة المنصوري المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، وكل من: العقيد عبدالله الخياط مدير مركز حماية الدولي، والعقيد خالد بن مويزة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإنابة، إضافة للجهات المشاركة من محاكم دبي.

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