حكام الشارقة وعجمان والفجيرة يعزون عبد الملك القاسمي بوفاة حفيدته

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اتصالات هاتفية مع الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، قدم سموهم خلالها خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة حفيدته المغفور لها الشيخة عائشة بنت مروان بن عبد الملك القاسمي.



ودعا أصحاب السمو حكام الشارقة وعجمان والفجيرة، العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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