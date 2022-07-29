نائب الرئيس الأندونيسي يستقبل وفد منتدى أبوظبي للسلم

المصدر: جاكرتا-وام

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استقبل كياهي الحاج معروف أمين نائب رئيس جمهورية إندونيسيا وفد منتدى أبوظبي للسلم برئاسة المحفوظ بن بيه الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم وعضوية الدكتور خليفة مبارك الظاهري المدير التنفيذي للمنتدى، بحضور عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا.

وأكد نائب الرئيس الإندونيسي أهمية هذه الزيارة، التي تندرج في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين، وتجسّد الرؤية المشتركة للسّلام العالمي وضرورة تعزيز ثقافة التسامح والتعايش، ومناهضة كل ما يؤدي إلى الإخلال بالاستقرار والأمن، مذكرا أن الإمارات وإندونيسيا تشتركان في نفس الرؤية وتنسجمان في نفس الهدف الأسمى وهو تحقيق السلام في العالم.

واستعرض أسس الرؤية الإندونيسية وآليتها السياسية الدستورية والاجتماعية والتشريعية والدينية، وشدّد على أهمية هذا المنحى الأخير الذي يضمن انخراط العلماء والمفكرين في نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل بين الأديان، وفي نشر الرواية الوسطية للإسلام والعمل على التعريف بالصورة الجميلة لديننا الإسلامي الحنيف في كل أنحاء العالم؛ بما يخدم السلام العالم وقيم الأخوة والتعارف.

ونوّه بجهود منتدى أبوظبي للسلم، معتبرا أن هذه المساعي الحميدة تتسق مع ما يقوم به علماء إندونيسيا ومفكروها من خلال مؤتمر رحمة للعالمين.. داعيا إلى توثيق عرى التعاون والتضامن في نشر قيم السلام والمحبة.

ورحب نائب الرئيس الإندونيسي بالدعوة التي وجهها له الشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى أبوظبي للسلم رئيس مجلس الإمارات للافتاء لزيارة أبوظبي، عاصمة السلام والتسامح للمشاركة في الملتقى السنوي لمنتدى أبوظبي للسلم المقرر عقده قبل نهاية العام، وأعرب عن سروره واستعداده بالمشاركة، في هذه الملتقى العالمي الذي يسعى إلى أهداف كبرى ومشتركة.

من جانبه شكر الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم نائب الرئيس الإندونيسي مؤكدا حرص منتدى أبوظبي للسلم على الاستفادة من تجربة إندونيسيا للتعايش السلمي بين الأديان والطوائف والثقافات المختلفة.

وخلال الزيارة سلم الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم والوفد المرافق له دعوات للمشاركة في المنتدى لكل من وزير الشؤون الدينية لإندونيسيا، سعادة السيد ياقوت خليل، ورئيس جمعية نهضة العلماء فضيلة الشيخ الدكتور يحيى خليل ستاقوف ورئيس جمعية المحمدية، فضيلة الدكتور حيدر ناصر، ورئيس مجلس العلماء الإندونيسي فضيلة الشيخ مفتاح الأخيارو رئيس نهضة العلماء.

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