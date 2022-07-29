حمدان المزروعي: ما تشهده الإمارات من استقرار ونهضة نتيجته سياسات حكيمة

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، أن ما تشهده الإمارات اليوم من استقرار وأمن ونهضة وتنمية في كل المجالات، لم يأتِ من فراغ بل جاء نتيجة لسياسات حكيمة وإرادة قوية ونهج سوي وقيادة أصبحت مضرباً للمثل في كل الدول بما تمتلكه من رؤية وعزيمة وأفكار رائدة وطموحة.

وتقدم بأصدق التهاني والتبريكات لقيادة الدولة الرشيدة ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وللأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة العام الهجري الجديد، كما تقدم بالتهنئة لمجلس أمناء الجامعة والكوادر الأكاديمية والإدارية والطلاب.

وأعرب عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الإمارات قيادة وشعباً، وأن يوفق القيادة الرشيدة في السير قدماً في نهجها الذي اختطته لإسعاد شعبها والشعوب الأخرى.

وأضاف: «بهذه المناسبة نجدد العهد والولاء لقيادتنا التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها وتوفر له كل مقومات الحياة الكريمة، وتسعى دائماً لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى درجات الرفاهية».

وقال إن رؤية ورسالة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تقوم على تعزيز نهج الدولة في هذا الصدد، من خلال إعداد أجيال جديدة وتسليحها بالعلم والمعرفة والخبرة، وتمليكها أدوات الإبداع والابتكار للمساهمة في نهضة الدولة وتقدمها في المجالات كافة.

وأكد الدكتور المزروعي أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ستمضي قدماً في تعزيز القيم السامية التي تتبناها دولة الإمارات، وتحمل على عاتقها نشر مظلتها بين شعوب العالم قاطبة.

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