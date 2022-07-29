وزارة الداخلية: فتح معظم الطرق المتضررة من السيول

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكدت وزارة الداخلية بأنها تتابع الأوضاع أولاً بأول، لحالة الطرق التي اجتاحتها السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة على كل من إمارة رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أنها انتهت من إجراءات فتح بعض الطرق المتضررة في تلك المناطق.

وأفاد العميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بأن الفرق تعمل حالياً على قدم وسائق، على إنجاز كافة الاجراءات الاحترازية، لإعادة فتح الطرق الرئيسي الذي يربط بين الفجيرة ومدينة خورفكان، متوقعاً في الوقت نفسه بأن يتم استعادة وفتح الطريق الذي يعتبر شريان يربط المنطقتين، قريباً.

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