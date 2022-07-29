"الداخلية" تعلن العثور على الشخص المفقود جراء السيول وقد فارق الحياة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية أنه تم العثور على الشخص المفقود جراء السيول وقد فارق الحياة.

وقالت الوزارة في حسابها على تويتر" إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية قبل قليل فقد تم العثور علـى الشخص المفقـود وقد فارق الحياة ، معربين عـن خالص عزائنا ومواساتنا لأسرته وذويه، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي جرت في الإمارات، وجارٍ البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية.

وأكدت أن 80% من الأفراد التي تضررت مساكنهم عادوا إلى منازلهم ، مشيرة إلى أن الجهود مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها للوصول الى مرحلة التعافي.

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