البرلمان العربي للطفل يعقد اليوم جلسته الرابعة بمشاركة 17 دولة

المصدر: الشارقة - وام

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يعقد البرلمان العربي للطفل اليوم بمقر المجلس الاستشاري بالشارقة جلسته الرابعة من الدورة الثانية بمشاركة 68 طفلاً يمثلون 17 دولة عربية.

وتترأس الجلسة الطفلة البحرينية رتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل لمناقشة ثقافة الأمن الغذائي، حيث من المقرر أن يقدم أعضاء البرلمان آراءهم في هذا الموضوع وبيان أهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعداد الخطط والبرامج لتأمينه والعمل على إنتاجه.

وأكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل اكتمال التحضيرات لعقد الجلسة الرابعة من أعمال الدورة الثانية للبرلمان العربي للطفل حضورياً، حيث نفذت الأمانة العامة للبرلمان منذ وصول أعضاء البرلمان إلى الشارقة عدداً من الفعاليات والبرامج والورش والتي تصب في خطط البرلمان لتأهيل الأعضاء ليكونوا برلمانيين قادرين على مناقشة موضوعاتهم.

يذكر أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل التي تتخذ من مدينة الشارقة مقراً لها تلقت موافقة 17 دولة عربية لحضور أعمال الجلسة الرابعة، ويمثل كل دولة عربية 4 أطفال اثنان من الذكور واثنان من الإناث، والدول هي: الإمارات، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا.

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