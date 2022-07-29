طقس الإمارات غداً .. صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

و أوضح المركز -في بيانه اليومي- أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 15:29 و المد الثاني عند الساعة 01:59 و الجزر الأول عند الساعة 08:47 و الجزر الثاني عند الساعة 19:52.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 11:22 و المد الثاني عند الساعة 22:31 و الجزر الأول عند الساعة 17:17 والجزر الثاني عند الساعة 05:10.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 43 31 60 30 دبي 41 30 70 40 الشارقة 41 29 75 40 عجمان 40 30 75 40 أم القيوين 40 29 70 45 رأس الخيمة 38 30 70 50 الفجيرة 35 27 85 65 العين 42 30 70 30 ليوا 43 36 45 30 الرويس 42 33 70 30 السلع 39 34 75 35 دلما 39 34 70 35 طنب الكبرى 35 31 70 40 طنب الصغرى 35 31 70 40 أبو موسى 35 31 70 40 .

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