أبوظبي توفر خدمات التطعيم لكوفيد-19 وفحص "بي سي آر"في صيدليات الإمارة

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي البدء بتوفير خدمات التطعيم لكوفيد-19 وفحص الـ "بي سي آر"في صيدليات إمارة أبوظبي حيث سيتمكن الجمهور من الحصول على التطعيمات والفحص من خلال عدد من الصيدليات في الإمارة وذلك اعتباراً من 29يوليو 2022.

ونوهت دائرة الصحة أبوظبي إلى أن الصيدليات ستقدم خدمات التطعيم المجانية للمؤهلين لمن هم فوق 18 عاما للحصول على اللقاح وكذلك خدمات فحص مسحة الأنف "بي سي آر"برسوم تبلغ 40 درهماً.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الصحة المجتمعية من خلال ضمان توافر خدمات التطعيم الوقائية في بيئة تتميز بالخصوصية والراحة بما يتماشى مع البروتوكولات والمعايير العالمية. وكمرحلة أولى،سيتمكن الجمهور من إجراء فحص مسحة الأنف"بي سي آر" والحصول على جرعات لقاح كوفيد-19 لمن هم مؤهلين لذلك على أن يتم توسيع نطاق البرنامج ليشمل اللقاحات الأخرى مثل لقاح الانفلونزا الموسمية ولقاحات السفر.

وقال سعادة الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: في ظل قيادة رشيدة تحمل رؤية استثنائية يواصل القطاع الصحي ترسيخ مكانة أبوظبي في صدارة مدن العالم في التعامل مع الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف مع توفير التطعيمات وفحص مسحة الأنف /بي سي آر/ من خلال الصيدليات سنفتح باباً جديداً يسهل على أفراد المجتمع إجراء فحص مسحة الأنف والحصول على التطعيمات التي تعتبر وسيلة هامة ضمن أبرز إجراءات السلامة التي تتخذها أبوظبي لا سيما في مواجهتها القيادية لجائحة كوفيد-19 حيث نتطلع إلى مواصلة رفع أعداد الصيدليات التي تقدم هذه الخدمات لضمان مساهمتها في إثراء جهود التطعيم الوطنية ودعم جهود الإمارة المتميزة للتصدي للجائحة إلى جانب إضافة تطعيمات أخرى يمكن الحصول عليها في الصيدليات بما يعزز سلامة الأفراد ويسهل وصولهم للخدمات.

وعملت الدائرة على تدريب الصيادلة ليتمكنوا من خدمة أفراد المجتمع وذلك عقب اجتيازهم للدورات المعتمدة من الدائرة بنجاح والتأكد من كفاءتهم بشكل عملي ليتم إضافة صلاحية إعطاء التطعيم لترخيصهم بناء على متطلبات ومعايير برنامج التطعيم للصيادلة الذي أصدرته الدائرة.

وتوفر الدائرة قائمة الصيدليات المرخصة لتقديم الخدمة عبر/www.doh.gov.ae/ar/Abu-Dhabi-pharmacies/. ودعت الدائرة الصيدليات الراغبة بتوفيرخدمة التطعيمات وخدمة فحص مسحة الأنف /PCR/ التقدم بطلب إضافة خدمة على منصة تم ولمزيد من المعلومات التواصل مع قطاع منشآت الرعاية الصحية متمثلًا بإدارة تراخيص وتسجيل المنشآت الصحية عن طريق البريد الإلكتروني: HFLD@doh.gov.ae.

وتحافظ دولة الإمارات على صدارتها عالمياً في معدل التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت %98.1 من إجمالي السكان.

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