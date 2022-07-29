أبوظبي تعتمد تحديث الدليل الإرشادي لتصريف مياه الأمطار

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلاً باللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، وبالشراكة مع دائرة البلديات والنقل، تحديث دليل أبوظبي الارشادي لتصريف مياه الأمطار، بهدف تحسين جودة شبكة تصريف مياه الأمطار، وضمان توفر قدرة تشغيلية وهيكلية آمنة وموحدة لهذه الشبكة، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة مما ينعكس إيجاباً في تطوير خدمات البنية التحتية للمشاريع الحكومية ذات العلاقة.

شارك في انجاز هذا الدليل فريق عمل يضم ممثلين عن كل من دائرة البلديات والنقل، ودائرة الطاقة، وهيئة البيئة أبوظبي، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، وشركة مصدر، وشركة مساندة، وشركة الدار العقارية، وشركة بارسونز العالمية المحدودة، بالإضافة إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سيف الباكري مدير إدارة خدمات المواصفات بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن تحديث دليل أبوظبي الارشادي لتصريف مياه الامطار يتضمن أحدث التقنيات في مجال تصميم شبكات صرف مياه الأمطار والاستفادة من نتائج دراسة تأثير التغيرات المناخية في الأعوام الأخيرة، بالإضافة الى استيفاء الملاحظات الفنية التي وردت على الأدلة الحالية منذ بداية تطبيقها في العام 2017، وكذلك استكمال التحديثات التي تمت على بعض الأدلة الفرعية في دليل شبكات صرف مياه الأمطار لعام .2020

بدورها؛ أوضحت خلود المرزوقي، مدير إدارة تنظيم وتشغيل البنية التحتية – قطاع التخطيط والبنية التحتية في دائرة البلديات والنقل، بأن العمل مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ساهم بتحديث الدليل بناءً على بيانات دقيقة ودراسة تمت على مدار أعوام لوضع أفضل المعايير الخاصة بتصريف مياه الأمطار والتأكد من عدم تأثيرها على حركة المدينة واستمرارية الأعمال، وبالتالي؛ يساهم تحديث الدليل بشكل مباشر في رفع جودة حياة سكان وضيوف الإمارة ويعزز مكانة أبوظبي عالمياً كأحد أفضل الوجهات للحياة والعمل والزيارة.

ويتكفل تحديث دليل تصريف مياه الأمطار بضمان الحصول على قدرة تشغيلية وهيكلية آمنة وموحدة في جميع أنحاء شبكة صرف مياه الأمطار، وتحسين جودة الشبكة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وبنهج موحد من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال تصميم شبكة صرف مياه الأمطار وفق المعايير العالمية بما يسهم في تقليل تكلفة التشغيل والصيانة.

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