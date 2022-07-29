نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة عائشة القاسمي

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

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قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش واجب العزاء إلى الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة في وفاة المغفور لها بإذن الله حفيدته الشيخة عائشة بنت مروان بن عبد الملك القاسمي.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك خلال زيارته مجلس الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي في منطقة الزهراء في رأس الخيمة عن صادق عزائه ومواساته للشيخ مروان بن عبد الملك بن كايد القاسمي وإلى ذوي الفقيدة. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية.

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