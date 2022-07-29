«الدفاع»: «الأيدي الوفية» مستمرة بإخلاء المدنيين لمناطق الإيواء

المصدر: دبي-البيان

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن تنفيذها عملية «الأيدي الوفية» في الفجيرة واستمرارها بإخلاء المدنيين لمناطق الإيواء والمساهمة في توفير المتطلبات الضرورية لهم، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف الطبي وتقديم الدعم للسلطات المدنية في إزالة آثار الأمطار والسيول.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في «تويتر" أمس: «تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن تنفيذها عملية»الأيدي الوفية«في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي، وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاؤهم لمناطق الإيواء دون خسائر..

وتعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن استمرار عملية الأيدي الوفية في الفجيرة بإخلاء المدنيين لمناطق الإيواء والمساهمة في توفير المتطلبات الضرورية لهم، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف الطبي وتقديم الدعم للسلطات المدنية في إزالة آثار الأمطار والسيول».

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