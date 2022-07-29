حصة بو حميد: نقل وتأمين 180 فرداً للوحدات السكنية الفندقية

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أنه استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأت وزارة تنمية المجتمع منذ مساء أول من أمس، بإيواء الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة، إلى مواقع الإيواء.

وأضافت، حتى اللحظة تم نقل وتأمين 180 فرداً، كما تم التنسيق مع أكثر من 20 منشأة فندقية، لتوفير 1092 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تفوق 2700 شخص في مختلف إمارات ومناطق الدولة، وتم توفير 4 حافلات لتسريع نقل الأسر وتأمين سلامة جميع أفرادها.

وأشادت معاليها بجهود المتطوعين الكبيرة التي يبذلونها، حيث يعمل 130 متطوعاً لتنظيم عملية نقل وخدمة الأسر المتضررة.

مؤكدة أن الجهود مستمرة مع كافة الجهات والمؤسسات والطواقم العاملة في الميدان لخدمة السكان في المناطق المتضررة. جاء ذلك في تدوينة لمعاليها على حسابها الرسمي في «تويتر».

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