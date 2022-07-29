إنقاذ 200 شخص في الوديان وأعالي الجبال برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة إنه ومنذ بدء سوء الحالة الجوية مساء أمس، تم تفعيل خطط التعامل مع السيول وسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، ونشر الفرق الميدانية لتقديم كل الدعم والمساعدة المطلوبة لمرتادي الطرق والمناطق القريبة من الوديان والجبال.

وأضاف إنه تم توزيع 77 دورية على مختلف الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الأودية التي تشهد تدفقاً كبيراً للمياه.

ونشر فرق سيارات سحب المياه من الشوارع التي غمرتها الأمطار لتسهيل حركة مرور المركبات ومساعدة المحال التجارية التي تضررت بفعل دخول المياه إليها إلى جانب تقديم الدعم لـ 200 شخص كانوا محصورين في أعالي الجبال والوديان وتأمين عبور مركباتهم إلى مناطق آمنة وبعيدة عن جريان الأودية.

وأوضح أنه تم نقل الأشخاص العالقين في المناطق الخطرة بواسطة جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، حيث تم نقل 14 شخصاً لأماكن آمنة، مع التأكيد على ضمان تقديم الدعم اللوجستي لهم من مواد غذائية وجميع الاحتياجات الضرورية من طبية وغيرها.

مساعدة

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات المحلي لإمارة رأس الخيمة إن فرق الإنقاذ باشرت مهام عملها في تقديم المساعدة لكل أفراد الجمهور العالقين بالقرب من الأودية، وبتقديم خدمات إجلاء لبعض الأهالي من منازلهم التي تضررت من جراء الأمطار الغزيرة والوديان التي غمرت منازلهم.

وأن الجهود مستمرة ومتواصلة للتواصل مع باقي البلاغات التي قدمها الأهالي لغرفة العمليات في شرطة رأس الخيمة من تضررهم من الوديان في جميع مناطق الإمارة.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها كل الفرق الميدانية لشرطة رأس الخيمة وفريق الأزمات المحلي، والتي تعاملت مع جميع البلاغات والحالات بكل احترافية ومهنية عالية، وسرعة انتقالها إلى مواقع الأحداث للتعامل معها وتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها من مواطنين ومقيمين وسياح، والاطمئنان عليهم.

وكانت غرفة العمليات تلقت منذ بدء الحالة الجوية وتساقط الأمطار أكثر من (1883) اتصالاً ما بين طلب مساعدة أو استفسار حول الحالة الجوية، وتم وتقديم المساعدة للمحتاجين لها ممن تعرضت مركباتهم للتوقف بسبب مياه الأمطار التي غمرت معظم شوارع الإمارة، كما تم تقديم النصائح وإرشادات التوعية لكل مستخدمي الطريق عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للقيادة.

فرق طوارئ

وأكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، تتعامل فرق الطوارئ والهندسة مع تحديات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، حيث قامت الفرق بفتح الطرق المتضررة، بعد انتهاء عمليات صيانة وإزالة آثار جريان الأودية والمخلفات الصلبة.

لافتاً إلى أن إجمالي كمية المياه التي تم سحبها وتصريفها خلال الساعات الماضية بلغ 8 ملايين و275 ألف جالون من مياه الأمطار. وأشار إلى أن غرفة العمليات في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، تعاملت مع 32 بلاغاً تنوعت بين تجمع مياه الأمطار أمام مساكن الأهالي والطرقات العامة، و9 بلاغات لانهيارات الطرق، وإغلاق 3 تقاطعات مرورية.

لافتاً إلى أن فرق العمل شملت 42 سيارة تنكر نفذت 647 عملية نقل، كما قامت مضخات سحب تجمعات المياه من المناطق المنخفضة ونقلها إلى المناطق المخصصة لها بإجمالي ساعات عمل بلغت 20 ساعة، مؤكداً سرعة الاستجابة للبلاغات التي استقبلتها غرفة الطوارئ بالدائرة عبر الرقم المجاني 8008118.

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