الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام القادمة على النحو التالي:
الجمعة
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط الأمطار – مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط الأمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الاثنين
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً– فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم – فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان