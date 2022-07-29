الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام القادمة على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط الأمطار – مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية بعد الظهر شرقاً وبعض المناطق الغربية مع احتمال سقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً – فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر قد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم أحياناً– فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: مغبر وغائم جزئي إلى غائم – فرصة تكون سحب ركامية ممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

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