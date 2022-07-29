سلطان القاسمي يثمّن اهتمام رئيس الدولة بالأسرة الإماراتية

المصدر: الشارقة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، في قصر البديع، معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع والوفد المرافق لها.

واطلع سموه خلال اللقاء الذي حضره الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، على خطط وزارة تنمية المجتمع الرامية إلى تعزيز تلاحم المجتمع والارتقاء بالعمل الاجتماعي، بما يسهم في استقرار المجتمع وتحقيق العيش الكريم للأسرة الإماراتية.

وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للقطاع الاجتماعي والاهتمام بالأسرة الإماراتية، الأمر الذي يؤكد اهتمام سموه بالإنسان الإماراتي وحرصه على استقرار أسرته، وتعزيز تعاضد المجتمع والحفاظ على قيمه ومبادئه.

واستعرض سموه خلال اللقاء عدداً من برامج وخطط الشارقة الاجتماعية، والتي تستهدف دعم الأسرة الإماراتية، وجعلها الهدف الرئيسي لكافة المشروعات التنموية، مما يحقق لها التماسك والاستقرار، ويسهم في توفير الرعاية المناسبة لكافة أفرادها.

وتعرف سموه خلال اللقاء على أبرز البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين من كافة فئات المجتمع، بالإضافة إلى السياسات والاستراتيجيات التي تعمل عليها سعياً لتحقيق تنمية المجتمع ولتمكين كافة أفراده.

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