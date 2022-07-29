صندوق الزكاة يحقق 190 مليوناً إيرادات نصف سنوية

المصدر: أبوظبي - وام

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حقق صندوق الزكاة 93.4% من الإيرادات المستهدفة خلال النصف الأول من العام الجاري والتي بلغت نحو 190 مليوناً و616 ألفاً و149 درهماً بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة: إن الصندوق من خلال حملته الإعلامية الموجهة وجودة الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور والاستفادة من البنية التحتية الرقمية المطورة، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين وقدم لهم الخيارات المتنوعة لأداء واحتساب الزكاة وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية.

حيث بلغ عدد المزكين الذين أسندوا للصندوق مهمة توزيع أموال زكاتهم من خلال قنوات الدفع المتنوعة 123,309 آلاف مزكٍ وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة وكان من أبرزها قناة الدفع عبر بوابات البنوك الرقمية.

حيث تلقى الصندوق من خلالها 51 مليوناً و413 ألفاً و619 درهماً تلتها التحويلات البنكية المباشرة عبر البنوك أيضاً، حيث بلغت 50 مليوناً و773 ألفاً و723 درهماً، ثم قناة الدفع عبر مركز خدمات المزكين بمبلغ وقدره 33 مليوناً و825 ألفاً و468 درهماً، ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 18 مليوناً و206 آلاف و404 دراهم.

وأضاف: إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من الأداء سعياً نحو الريادة والتميز وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية.

خطوات مختصرة وأشار المهيري إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae والتطبيق الذكي على متجر تطبيقات أبل وجوجل، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والبوابات الإلكترونية للبنوك.

بالإضافة إلى دفع الزكاة عبر الهاتف المحمول، وخدمة الرسائل النصية القصيرة SMS، وغيرها من الوسائل التي من شأنها تيسير عملية الزكاة، وكان من أحدثها دفع الزكاة عبر تطبيق دبي الآن، والذي تم تدشينه في رمضان.

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