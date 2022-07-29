شرطة دبي تنظم برنامجاً لتوعية العمال بحقوقهم

المصدر: (دبي - البيان )

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نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، وبالتعاون مع مبادرة «الروح الإيجابية»، وبالتنسيق مع الشركاء الخارجين من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركات القطاع الخاص، برنامجاً توعوياً لأكثر من 150 عاملاً، لتوعيتهم بحقوقهم القانونية والتزاماتهم التعاقدية.

وأكد النقيب حمد الشامسي، رئيس قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن البرنامج التوعوي يأتي في إطار توعية العمال على اختلاف فئاتهم بحقوقهم العمالية التي يكفلها لهم القانون، وذلك عن طريق النزول الميداني لمواقعهم، دعماً للتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمان وإسعاد المجتمع.

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