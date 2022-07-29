متعاملو «كهرباء دبي» يشيدون ببرامج الهيئة لإدارة الاستهلاك

المصدر: دبي - البيان

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أشاد متعاملو هيئة كهرباء ومياه دبي بالأدوات والبرامج الذكية التي توفرها الهيئة ضمن مبادرة «الحياة الذكية» لمساعدتهم على إدارة استهلاكهم من الكهرباء والمياه بصورة أكثر كفاءة وتعزيز نمط حياة مستدام.

ومن بين الأدوات التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، أداة تقييم الاستهلاك التي تساعد المتعاملين من القطاع السكني على تقييم استهلاكهم للكهرباء والمياه، وبالتالي تمكينهم من اتخاذ قرارات ذكية عبر الاستفادة من النصائح المصممة خصيصاً لكل متعامل.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الأدوات والبرامج الذكية التي أطلقتها الهيئة ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، والتي فازت براية برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2020، تعتمد على توفير آلية استباقية في التفاعل مع المتعاملين، إذ تساعدهم على اتخاذ قرارات ذكية عبر مراقبة استهلاكهم من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية الخاصة بهم، والحصول على تقارير استهلاك يومية وشهرية وسنوية، إضافة إلى مساعدتهم على الكشف عن أية تسريبات مياه بشكل لحظي ومعالجة الأعطال دون الرجوع للهيئة.

تقرير

ولاستخدام أداة تقييم الاستهلاك، يتعين على المتعامل تسجيل دخوله عبر تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي أو موقعها الإلكتروني، وتعبئة نموذج تقييم الاستهلاك، ليظهر له مباشرة تقرير مفصل عن استهلاك المنزل من الكهرباء والمياه، إضافة إلى نصائح مخصصة بناءً على نمط استهلاكه لمساعدته على إدارة الاستهلاك بطريقة أكثر كفاءة.

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