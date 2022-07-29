3 برامج تدريبية للمحامين المتقدمين للقيد أمام محاكم أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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انتهت دائرة القضاء في أبوظبي من تنفيذ 3 دورات من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، حيث شهدت الدورات الـ 3 مشاركة 41 محامياً ومحامية، وبإجمالي 167 ساعة تدريبية، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت دائرة القضاء، أن البرنامج الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحامين والخبراء بالدائرة، يهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة وإعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتجويد الأداء القضائي.

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