محمد المري: «إقامة دبي» تعزز الواقع الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي توقيع الإصدار الرابع من كتاب «حلق مع الريح»، والذي يأتي ضمن سلسلة الأعمال الأدبية «سأكون ما أريد»، للموظف عبدالله سالم البلوشي أحد أبرز أصحاب الإنجازات الرياضية في إقامة دبي في رياضة الدراجات الهوائية.

وجاء إطلاق الإصدار بحضور الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وعدد كبير من القيادات ومديري الإدارات والموظفين العاملين في إقامة دبي.

وأكد الفريق محمد أحمد المري: أن مشاركة «إقامة دبي» في إطلاق الإصدار الرابع من هذا العمل الإبداعي، يأتي في إطار الاستراتيجيات العامة للإدارة التي تسعى إلى تعزيز الواقع الإبداعي وتطوير أدواته من خلال تبني وتشجيع المواهب الأدبية الصاعدة، بغية تحفيزهم نحو بذل مزيد من الجهود لتطوير أدواتهم الكتابية والإبداعية.

محتوى

وأضاف: أن محتوى الإصدار يعتبر أحد مرتكزات تعزيز واقع أصحاب الهمم، نظراً لإبرازه أهمية هذه الفئة ودورها الحيوي والفعال في المجتمع، فضلاً عن التطرق إلى إمكاناتهم وإنجازاتهم التي حققوها عطفاً على الدعم الذي حظوا به، لافتاً إلى حرص الإدارة على ترسيخ مكانة أصحاب الهمم وتعزيز دورهم من خلال إتاحة الفرصة والأدوات التي من شأنها تمكينهم من إبراز مواهبهم وقدراتهم.

تميز

وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تحرص على تعزيز قدرات ومواهب جميع الكوادر الوظيفية العاملة لديها، من خلال تشجيعهم ودعمهم وتوفير بيئة عمل مواتية لإبراز قدراتهم.

وبدوره أعرب عبدالله سالم البلوشي عن سعادته بهذا النجاح لافتاً أن دعم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لأصحاب الهمم كبير ولولا كل هذا الدعم ما كان هذا الإنجاز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز