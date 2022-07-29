«كهرباء الشارقة» تنجز تركيب 6944 عداداً ذكياً جديداً

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب عدد 6944 عداداً ذكياً واستبدال 7858 من العدادات الميكانيكية إلى عدادات ذكية خلال النصف الأول من العام الجاري في مختلف مناطق الإمارة، باستخدام أحدث الأجهزة وأنظمة التشغيل، والتي تعتبر من ضمن الأجهزة الأكثر دقة وقدرة على فحص العدادات، مما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد.

تطوير

وأكد الدكتور المهندس حسن الزرعوني، مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية واستخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات واستخدام العدادات الذكية في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة، سواء المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وضمن خطة الهيئة بتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى عدادات ذكية للاستفادة من مميزاتها، وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

مزايا

وأضاف: إن العدادات الذكية تحقق العديد من المزايا والاستفادة للطرفين الهيئة والمشتركين، حيث تتميز بتوفير قراءات دقيقة، وتجنب الأخطاء وإمكانية متابعة الاستهلاك على مدار 24 ساعة.

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