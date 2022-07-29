«أمانة» تحصل على اعتماد مرافق إعادة التأهيل

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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حصلت أمانة للرعاية الصحية، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، على تصديق لمدة 3 سنوات من لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل (كارف العالمية)، ومقرها الولايات المتحدة، لبرنامجها التخصصي لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف. ويعتبر تصديق لجنة اعتماد مرافق إعادة التأهيل من أعلى مستويات التقدير الذي يمكن أن تحصده المؤسسات المتميزة من حيث نظم المساءلة والالتزام بالمعايير الدولية في مجالَي الصحة والخدمات الإنسانية.

وقد حصلت أمانة للرعاية الصحية على التصديق لبرنامج إعادة تأهيل مبتوري الأطراف، لمدة ثلاث سنوات، بعد خضوعها لمراجعة دقيقة طالت منشأة إعادة تأهيل المرضى المقيمين، وكافة خدماتها وبرامجها. ويؤكد هذا التصديق بأن المؤسسة قد خضعت لأعلى معايير التدقيق والفحص لضمان حصول المرضى على أعلى مستويات الخدمة ضمن فئتها. ولطالما حرصت أمانة للرعاية الصحية على توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية عالمية المستوى للمرضى المقيمين.

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