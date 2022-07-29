«صحة دبي» تنال الاعتماد الأمريكي لبرامج التخصصات الطبية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة الصحة في دبي على الاعتماد المؤسسي من المجلس الأمريكي العالمي لبرامج التخصصات الطبية «ACGME-I»، وذلك لاعتماد 32 برنامجاً تدريبياً في التخصصات المختلفة على مدار الـ 4 سنوات المقبلة.

ويأتي هذا الإنجاز ترجمة لاتفاقية التعاون التي وقعتها الهيئة مع المجلس الأمريكي العالمي للتخصصات الطبية، وضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة لرفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية لتكون مواكبة لأفضل المعايير والممارسات العالمية التي تركز على سلامة المرضى.

وبما يعزز من القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي كوجهة مثالية للسياحة الصحية والعلاجية، ووجهة رائدة في مجال التعليم الطبي والبحث والابتكار العلمي.

تطورات متلاحقة

وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أهمية هذا الإنجاز الذي يأتي في مرحلة يشهد فيها القطاع الصحي بدبي تطورات متلاحقة وخطى متقدمة نحو آفاق جديدة من التميز في الخدمات الصحية والتكامل مع البرامج الأكاديمية، وبما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، وتأكيد مكانة دبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية.

وأكد التزام البرامج الأكاديمية في الهيئة «الإقامة والزمالة» بتطبيق المعايير والمتطلبات ذات المستوى العالمي من الكفاءة والجودة التي تمتاز بها برامج التدريب الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يمكن هيئة الصحة من تخريج أطباء مواطنين ومقيمين بأعداد أكبر من القطاعين العام والخاص لرفد النظام الصحي بمستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة الطبية يناظر المستوى الذي يتمتع به زملاء المهنة في الولايات المتحدة.

وأوضح الكتبي: إن الالتزام بالمعايير المؤسسية العالمية وتطبيقها يساهم بشكل فاعل في دعم ريادة الإمارة في التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مجالات الطب والعلوم الصحية، وتطوير واستقطاب والاحتفاظ بالقدرات الطبية والبحثية وتعزيز التوطين في كل الاختصاصات الطبية المتعددة.

متطلبات

ومن جانبها أشارت الدكتورة وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي إلى متطلبات الاعتماد المؤسسي المتمثلة في توفير بيئة أكاديمية وإكلينيكية مناسبة للقيام بالأبحاث العلمية والسريرية التي يشارك بها الأطباء المتدربون والاختصاصيون، والتي تسعى للنهوض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع، خصوصاً في مجال سلامة المرضى وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة والمبنية على أحدث الدلائل العلمية.

تخصصات

أوضحت الدكتورة وديعة محمد أن مرحلة الاعتماد البرامجي الأولى ستشمل 6 تخصصات طبية هي: الأمراض الباطنية، والجراحة العامة، وطب الأسرة، وطب الطوارئ، وأمراض النسائية والتوليد، والأشعة التشخيصية.

من جانبه أكد الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الاعتماد الأمريكي العالمي للتخصصات الطبية الدكتور جمس أريجي أثناء زيارته لهيئة الصحة بدبي أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي تماشياً مع تحقيق رؤية المجلس لتطوير الرعاية الصحية والرقي بجودة التدريب والتعليم الطبي من خلال الاعتماد.

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