قطاع النشر في «دبي للإعلام» ينظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع «صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

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نظم قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام وبالتعاون مع بنك الدم في هيئة الصحة بدبي ومشاركة Intellect think coffee، وAWG Garden.Center، أمس، حملة للتبرع بالدم في مقر البوابة الأمامية لقطاع النشر، وذلك تحقيقاً لرؤية القطاع واستراتيجيته في تعزيز دوره المجتمعي والإنساني.

وتعد الحملة إحدى المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي دأب قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام على تنفيذها سنوياً مشاركةً منه في دعم الهيئات الصحية في الدولة، ومنها هيئة الصحة في دبي، وتعاوناً مع المستشفيات الحكومية والخاصة بهدف سد أي نقص في مخزون بنك الدم، والتخفيف عن الجرحى ودعم المرضى الذين هم بأمسّ الحاجة لقطرات الدم للحفاظ على حياتهم.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الموظفين الذين تسابقوا للقيام بالواجب الوطني والإنساني تجاه من هم بحاجة ماسة إلى قطرات بسيطة من الدم قد تعني لهم الحياة.

ويأتي تنظيم قطاع النشر لحملة التبرع بالدم في إطار قيامه بواجبه ومهمته الإنسانية واقتداءً بالمبادئ والثوابت التي قامت عليها الدولة وأهمها جعل الخير جزءاً من المنظومة الوطنية.

وتشير الدراسات الطبية إلى أن التبرع بالدم بشكل منتظم يقلل نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والدماغية.

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