مريم المهيري: بيئتنا البحرية دعامة رئيسية لقطاعي الصيد والسياحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت هيئة البيئة في أبوظبي جولة في «ناشونال أكواريوم»، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القرش، والذي يقام في الفترة ما بين 24 إلى 31 يوليو الجاري.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: إن بيئتنا البحرية تمثل الدعامة الرئيسية لقطاعي الصيد والسياحة، كما توفر حاضنات وموائل طبيعية مناسبة لمجموعة واسعة من الأنواع الحية، لذا فإن حمايتها والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري يعد مسؤولية جماعية يجب أن تشاركنا كل مكونات المجتمع فيها.

وأضافت: وعبر فعاليات أسبوع القرش نهدف إلى رفع وعي كل فئات المجتمع وبالأخص الأطفال والشباب، بالدور الرئيس الذي تلعبه أسماك القرش في الحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، وأهمية حماية محيطاتنا من الضغوط المتزايدة التي تواجهها بسبب العديد من العوامل ومنها الصيد الجائر والتلوث البحري.

جولة

وخلال الجولة تعرفت معالي مريم المهيري والحضور على الأنواع المتنوعة من أسماك القرش التي تحتضنها أحواض ناشونال أكواريوم، واستمعوا إلى شرح موجز حول كل نوع.

وتضمنت هذه الأنواع أسماك القرش التي تعيش في مياه الخليج الضحلة مثل: الحياسة، والراي اللاسع العملاق، والحلاوي. كما استمعوا إلى شرح حول بعض الأنواع الأخرى من أسماك القرش التي تعيش في مناطق متفرقة من محيطات العالم مثل: قرش بو طريف، والقرش الحي، وأبو مطرقة الصدفي، والسوس. كما قام أعضاء الوفد بجولة على قارب بوطينة ذي القاع الزجاجي.

حيث شاهدوا العديد من الأحياء البحرية الفريدة من نوعها، واستمعوا إلى شرح موجز حول هذه الكائنات وأسمائها وخصائصها. واطلع الحضور على أحدث المستجدات حول برنامج إعادة تأهيل السلاحف البحرية الذي تنفذه هيئة البيئة في أبوظبي، بالتعاون مع ناشونال أكواريوم؛ حيث تتم معالجة السلاحف التي يتم إنقاذها من قبل المتخصصين أو عامة الجمهور في مركز إعادة التأهيل وتزويدها بالرعاية البيطرية الأكثر تقدماً قبل إطلاقها إلى موائلها الطبيعية مرة أخرى. وتم إنقاذ أكثر من 500 سلحفاة إلى الآن.

شراكة

قالت الدكتورة شيخة الظاهري: في إطار الاحتفال بأسبوع أسماك القرش، تأتي هذه الزيارة لتؤكد على أهمية الشراكة القائمة مع وزارة التغير المناخي والبيئة في حماية التنوع البيولوجي، ومن خلال هذه الزيارة لناشونال أكواريوم، تم الاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بمجموعة واسعة من الأنواع البحرية، التي تتخذ من مياه أبوظبي ملاذاً لها، وخصوصاً أنواع أسماك القرش المختلفة.

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