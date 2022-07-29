82382 زائراً ل «Summer Rush» في حديقة الممزر بدبي

المصدر: (دبي - البيان )

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حققت الفعالية الصيفية «Summer Rush» التي نظمتها بلدية دبي في حديقة الممزر، إقبالاً لافتاً بعد تجاوز عدد زوارها 82,382 زائراً من مختلف شرائح المجتمع. ويعكس ذلك حرص البلدية على توفير كافة سبل الراحة والترفيه لسكان إمارة دبي، وتحقيق رسالتها في إدارة وتخطيط وتطوير مدينة مستقبلية متميزة على كافة المستويات، تكفل جميع مقومات استدامة رفاهية العيش والسعادة لأفراد المجتمع. وتأتي الفعالية تزامناً مع حملة «وجهات دبي» للموسم الصيفي، بهدف التعريف بمناطق الجذب المهمة والفعاليات والأنشطة، واطلاع سكان إمارة دبي وزائريها من داخل وخارج الدولة على كافة الأماكن والوجهات التي يمكن زيارتها في المدينة والاستمتاع بها، تأكيداً على كون دبي المدينة الأفضل للعيش والزيارة في العالم في كافة الأوقات.

ويعكس الإقبال المميز للفعالية، التي أقيمت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 23 يوليو الجاري، وتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك، جهود البلدية في تنظيم الفعاليات الترفيهية المميزة على مستوى الإمارة، وسعيها الدائم إلى توفير المقومات التي تعزز من سعادة أفراد المجتمع.

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