وفد من تعاونية الاتحاد يزور أكبر مزرعة مائية رأسية في العالم

المصدر: (دبي - البيان)

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قام وفد من تعاونية الاتحاد بتنظيم زيارة رسمية إلى أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وهي مزرعة «بستانِكَ»، التي أنشئت في دبي وتم افتتاحها مؤخراً من قبل «الإمارات لتموين الطائرات»، وذلك حرصاً من التعاونية على توفير أفضل وأجود أنواع المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه للمستهلكين من خلال التعاقد مع مختلف المصادر والشركات خارج وداخل الدولة. وتفصيلاً، قال مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد يعقوب البلوشي:

إن زيارة الوفد الممثل للتعاونية لمزرعة «بستانك» في منطقة دبي الجنوب التي تم إقامتها بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي في منطقة دبي وورلد سنترال والتابعة لـ«الإمارات لتموين الطائرات»، تأتي ضمن مساعي التعاونية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين لضمان توفير مخزون استراتيجي من المنتجات الصحية للجميع.

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