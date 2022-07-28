سياحة الفجيرة تحذر من رفع أسعار الغرف الفندقية

المصدر: دبي : أسامة أحمد

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أكدت هيئة السياحة والآثار في الفجيرة على اهتمامها بالتزام جميع أصحاب الفنادق والشقق الفندقية بعدم رفع الأسعار في ظل الظروف الراهنة بعد المنخفض الجوي وعليه قامت الهيئة مساء اليوم بالتعميم على جميع الفنادق بالالتزام بالأسعار وعدم استغلال الظروف ورفع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب على الغرف الفندقية.

وجاء في التعميم، والذي وزع على المنشآت الفندقية العاملة في إمارة الفجيرة، بسبب ورود عدد من الشكاوى برفع الأسعار بطريقه مبالغ بها، نرجو من كافة الفنادق بالإمارة مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها الإمارة والتي أدت إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية بعدم رفع أسعار تلك الغرف بطريقة مبالغ بها والتضامن مع المتضررين والقاطنين في الفنادق بسبب الأمطار وتضرر الطرق.

ودعا التعميم الجميع إلى التقيد بعدم رفع الأسعار وأي شكوى ترد على أي فندق سوف يتم اتخاذ الاجراء اللازم في حق الفندق.

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