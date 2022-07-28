مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تدعم المتضررين بالفجيرة

المصدر: الفحيرة ـ أحمد أبو الفتوح

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قدمت فرق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الدعم اللازم في مختلف المواقع والمناطق المتضررة من الأمطار والسيول بإمارة الفجيرة ضمن جهود دعم وتلبية جميع البلاغات

توفير طواقم الإسعاف المتقدم ووحدات الدعم الكبير والتي تضم المعدات الطبية التي تحتاجها الطواقم الطبية والاسعافية تحت إشراف قيادات المؤسسة.

وقامت الفرق بإجلاء المتضررين وعلاج المصابين ونقلهم إلى مواقع الإجلاء المؤقتة.

وأكد أعضاء فريق المؤسسة والفرق الإسعافية استمرار حالة التأهب والجاهزية للتعامل الفوري مع أية أزمة طارئة باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

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